Fenerbahçe'den Alper Baycın için başsağlığı mesajı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bir dönem Fenerbahçe TV'de görev yapan, sonrasında Acun Medya'da mesleki hayatını sürdüren Alper Baycın'ın Dominik Cumhuriyeti'nde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhum Alper Baycın'a Allah'tan rahmet, başta Baycın ailesi olmak üzere, merhumun tüm yakınları ile sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.