Fenerbahçe'den Alper Baycın için başsağlığı mesajı – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'den için başsağlığı mesajı

    Fenerbahçe'den Alper Baycın için başsağlığı mesajı

    Kulübü, 'nde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Fenerbahçe çalışanı için başsağlığı mesajı yayımladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bir dönem 'de görev yapan, sonrasında 'da mesleki hayatını sürdüren 'ın 'nde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhum Alper Baycın'a Allah'tan rahmet, başta Baycın ailesi olmak üzere, merhumun tüm yakınları ile sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    1. 28.6.2018 12:09
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