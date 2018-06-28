Fenerbahçe'den Alper Baycın için başsağlığı mesajı
Fenerbahçe Kulübü, Dominik Cumhuriyeti'nde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Fenerbahçe TV çalışanı Alper Baycın için başsağlığı mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bir dönem Fenerbahçe TV'de görev yapan, sonrasında Acun Medya'da mesleki hayatını sürdüren Alper Baycın'ın Dominik Cumhuriyeti'nde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhum Alper Baycın'a Allah'tan rahmet, başta Baycın ailesi olmak üzere, merhumun tüm yakınları ile sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.
- 28.6.2018 12:09
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Oğuzhan’dan imalı paylaşım
Toplam 2
Yorum
İşleyenDemir etrafa cevap vermeye odaklı olmasan belki geçen sezon şampiyon yapardın bizi, skora katkı vermeyip küserek büyük futbolcu olunmaz cenki izle
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Belhanda’nın Dünya Kupası performansı
Toplam 2
Yorum
Yusuf Keşke Belhanda'ya da Sneijder gibi 1 yıl alışma süresi toparlanma süresi verseler.
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Belhanda’nın Dünya Kupası performansı
Toplam 2
Yorum
KMehmet Bari bedavaya verelimde 4 milyonluk maasindan kurtulalim. Bu adami alani mahkemeye verip parasini ondan geri istiyelim.
Fenerbahçe'den Alper Baycın için başsağlığı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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