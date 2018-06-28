Fenerbahçe sezonu açtı
Fenerbahçe, 2018-2019 sezonuna Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla start verdi.
Ali Koç: "Başarılı olacağınıza inanıyorum"
Antrenman öncesinde Başkan Ali Koç, Yöneticiler, Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Phillip Cocu futbolcularla tanıştı. Ardından Başkan Ali Koç futbolcularla bir toplantı yaptı ve onlara başarılar diledi. Ali Koç, futbolculara, başarılı olacaklarına inandığını söyledi.
Phillip Cocu: "Takım olarak hareket etmeliyiz"
Daha sonra söz alan Teknik Direktör Phillip Cocu, "Başarılı olmak için bireysel olarak değil takım olarak hareket etmeliyiz. Tabii ki çok kolay olmayacak ama zamanla ve birbirimize destek olarak başarıya ulaşabiliriz. Sizin maçlarınızı izledim. Kalitelisiniz ama kalite takım için kullanıldığında bir anlam ifade eder. Burada, kimse kendisini takımdan üstün görmeden, yaptığı işi severek hareket ettiği müddetçe başarı gelecektir. En önemli şey, yaptığınız işi severek yapmaktır. Futbolculuk dönemimden de çok iyi biliyorum; futbol oynamaktan daha zevkli bir şey yok. Sizin için de aynı şeyin geçerli olduğunu biliyorum. Bu yüzden birbirimize yardım ederek, takım olarak, yaptığımız işi severek hareket etmeliyiz. Zamanla benim felsefemi ve nasıl bir oyun anlayışına sahip olduğumu anlayacaksınız. Her şeyi paylaşacağız ve bu kulübü başarıya taşıyacağız" dedi.
Dayanıklılık çalıştı
Ardından sahaya çıkan sarı-lacivertliler, antrenman öncesinde toplu fotoğraf çektirdi. Sezonun ilk antrenmanında dayanıklılık artırıcı çalışmalar gerçekleştirdi. Çeşitli parkurlardan oluşan dayanıklılık koşusu yapan oyuncular, dar alanda pas çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.
- 28.6.2018 14:40
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Oğuzhan’dan imalı paylaşım
Toplam 2
Yorum
İşleyenDemir etrafa cevap vermeye odaklı olmasan belki geçen sezon şampiyon yapardın bizi, skora katkı vermeyip küserek büyük futbolcu olunmaz cenki izle
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Belhanda’nın Dünya Kupası performansı
Toplam 2
Yorum
Yusuf Keşke Belhanda'ya da Sneijder gibi 1 yıl alışma süresi toparlanma süresi verseler.
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Belhanda’nın Dünya Kupası performansı
Toplam 2
Yorum
KMehmet Bari bedavaya verelimde 4 milyonluk maasindan kurtulalim. Bu adami alani mahkemeye verip parasini ondan geri istiyelim.
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