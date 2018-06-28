Doğru anda açıklayacağız
Comolli, Cocu ile şu ana kadar birçok oyuncu izlediklerini ve doğru pozisyona geldiklerinde transferleri açıklayacaklarını söyledi
Başkan Ali Koç da, "Nasıl hoca konusunda sıkı calışma yaptıysak transfer konusunda da sıkı calışıyoruz. Yaklaştığımız oyuncular olabilir, birkac hafta daha sıkı pazarlık yapmamız gerekenler olabilir. Nazar değmesin ve iş bozulmasın diye şimdi acıklamayı doğru bulmuyorum. Ama hedefimiz Şampiyonlar Ligi on eleme macına kadar transferlerin hazır olması" ifadelerini kullandı.
Koç, FFP kuralları nedeniyle kiralama modeli uzerinde yoğunlaştıklarını da kaydetti.
- 28.6.2018
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Eren gitmiyor!
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Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
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Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
Toplam 1
Yorum
MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
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Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
Yorum
İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
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