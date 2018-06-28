Doğru anda açıklayacağız – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    anda açıklayacağız

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    Comolli, Cocu ile şu ana kadar birçok oyuncu izlediklerini ve pozisyona geldiklerinde transferleri açıklayacaklarını söyledi

    Sportif direktor Damien Comolli transferle ilgili camiadan biraz daha sabır isteyerek, "Cocu ile birlikte bircok oyuncu izledik. Hocamızın beğendiği bazı oyuncular var. pozisyona geldiğimizde bunları acıklayacağız" dedi.

    Başkan Ali Koç da, "Nasıl hoca konusunda sıkı calışma yaptıysak konusunda da sıkı calışıyoruz. Yaklaştığımız oyuncular olabilir, birkac hafta daha sıkı pazarlık yapmamız gerekenler olabilir. Nazar değmesin ve iş bozulmasın diye şimdi acıklamayı bulmuyorum. Ama hedefimiz Şampiyonlar Ligi on eleme macına kadar transferlerin hazır olması" ifadelerini kullandı.

    Koç, FFP kuralları nedeniyle kiralama modeli uzerinde yoğunlaştıklarını da kaydetti.
    1. 28.6.2018
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