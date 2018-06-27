Wanamaker Celtics’te – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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HEPSİ
    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Wanamaker Celtics’te

    Wanamaker Celtics’te
    BİR süredir adı ile anılan Doğuşlu basketbolcu Wanamaker, NBA'e gitti. 30 yaşındaki başarılı oyun kurucu Doğu Konferansı takımlarından ile anlaştı. ESPN'nin geçtiği habere göre, ABD'li gard artık forması giyecek
    1. 27.6.2018
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