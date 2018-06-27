Görev dağılımı için toplantı – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    dağılımı için toplantı

    <a href="/index/gorev?id=56987b7b-3bff-40af-9b30-be771d03d337" class="" rel="tag">Görev</a> dağılımı için toplantı
    Sportif direktör olarak Damien Comolli'yi göreve getiren ve teknik direktör olarak da Phillip Cocu ile anlaşmaya varan 'de yönetim içerisindeki görevler de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Yönetim kurulu, dün başkanlığında dağılımı yapmak üzere toplandı. Kulüpten yeni görevlendirmeler için bilgilendirme yapılması bekleniyor.
    1. 27.6.2018
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