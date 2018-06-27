Fenerbahçe, sezonu açıyor – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
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    , sezonu açıyor

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, sezonu açıyor

    Futbol Takımı, hazırlıklarına yarın başlayacak

    'nde toplanacak sarı-lacivertli ekip, hazırlıkları kapsamında ilk çalışmasını gerçekleştirecek. , yeni teknik direktörü Phillip Cocu yönetiminde ilk antrenmanına çıkacak.

    Sarı-lacivertlilerin kamp programı ise henüz belli olmadı.

    Spor Toto 'de geride kalan sezonu şampiyon 'ın ardından ikinci sırada tamamlayan , Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayacak. Sarı-lacivertliler, yeni sezonda ilk resmi maçını bu organizasyonda 7 Ağustos Salı günü yapacak.

    'de ise 10 Ağustos'ta başlayacak.

    1. 27.6.2018 11:00
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