Emenike: Geleyim mi? – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Emenike: Geleyim mi?

    Emenike: Geleyim mi?

    ’ta istenmeyen forvet, menajeri aracılığıyla kulübe bu teklifi iletti

    'dan sonra 'da da barınamayan Emenike'nin menajeri aracılığıyla 'ye haber gönderdiği bildirildi. forvetin, 'tan bonservisini alıp istenen şartlarda sarı-lacivertli kulübe imza atabileceğini söylediği gelen haberler arasında. Son olarak Las Palmas'ta kiralık oynayan Emenike, uzun süre sakat kalınca istenmeyen adam olmuş, hatta takımın idmanını "Uykum var" diyerek terk etmişti.
    1. 27.6.2018
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