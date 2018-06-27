Başkan Datome – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Başkan Datome

    Başkan Datome
    Basketbolda Avrupa Ligi Oyuncular Birliğinin () yeni başkanı Luigi Datome oldu. Fenerbahçe Basketbol Takımında forma giyen 30 yaşındaki Datome, Genel Kurulunda yapılan seçimle başkanlık görevine getirildi. Datome'nin yardımcılıklarını CSKA Moskova'dan Kyle Hines, Baskonia'dan Marcelo Huertas ve Tornike Shengeli ile 'ten Derrick Brown yapacak.
    1. 27.6.2018
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