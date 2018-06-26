Yeni umutlar sezonu – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Yeni umutlar sezonu

    Yeni umutlar sezonu
    Eljıf Elmas, geçen sezonu kayıp gördüğünü, yeni sezonu ise kendisi ve F.Bahçe adına " bir umut" olarak gördüğünü söyledi. 18 yaşındaki yetenek, "F.Bahçe'de birçok şey değişti. Başkan ve teknik direktör değişti, takımda da bazı değişiklikler olacak. Hep birlikte yepyeni bir sezona başlangıç yapacağız. Umarım bu yeni başlangıç uğur getirir" dedi.
    1. 26.6.2018
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