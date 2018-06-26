Soldado’nun güveni tam – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’nun güveni tam

    <a href="/index/soldado?id=44cf2679-f6c7-422a-af5d-e304a3ca13a3" class="" rel="tag">Soldado</a>’nun güveni tam

    F.Bahçe'ye ?geçmişi başarılarla dolu bir isim olarak gelen Roberto , ne yazık ki beklentileri tam olarak karşılayamadı

    Tecrübeli forvet, yeni sezon için ise hayli iddialı. basınına konuşan , "Geçen sezon fiziksel bazı sorunlar yaşamıştım, şu an ise hiçbir sorunum yok. Kendime güveniyorum. Birikimlerimi ve tecrübelerimi bu kez daha faydalı kullanıp, 'ye katkı sağlamak istiyorum. Benden beklenti bu" ifadelerini kullandı.
    1. 26.6.2018
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