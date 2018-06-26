Salih’te top Cocu’da – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Salih’te top Cocu’da

    Salih’te top Cocu’da

    Sarı-lacivertli takımda durumu en çok merak edilen oyunculardan biri de .

    Geçen sezonu ekibi Sion'da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki futbolcunun ile bir yıllık daha sözleşmesi var. Birçok Anadolu kulübünün yanı sıra bazı Avrupa ekiplerinden de teklifler alan Salih takımda kalmak istese de hakkındaki kararı Cocu verecek. 'de bir türlü dikiş tutturamayan Salih, daha önce de iki sezonu Roma'da kiralık geçirmişti.
    1. 26.6.2018
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