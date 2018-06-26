Mina için dişli rakipler devrede – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
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    Mina için dişli rakipler devrede

    Mina için dişli rakipler devrede

    'nin listesindeki stoper adaylarından Barcelonalı için dişli rakipler devreye girdi.

    Daha önce 'in peşinde olduğu iddia edilen Kolombiyalı stoperi isteyen takımlar arasına İngiliz Liverpool'un da girdiği bildirildi. Ayrıca Deportivo gazetesi, Alman 'un 23 yaşındaki futbolcuyu transfer edeceğini öne sürdü. Haberde oyuncunun peşinde güçlü ekipler olduğu için kıran kırana bir süreç yaşanabileceği kaydedildi.

    ?BARÇA'YI SEVİYORUM
    Öte yandan Marca'ya konuşan , Katalan ekibinde devam etmek istediğini söyledi. 23 yaşındaki futbolcu "Barcelona benim için düynanın en iyi kulübü. Bu şehri, insanlarını, oyuncularını seviyorum ve ayrılmak istemiyorum" şeklinde konuştu.
    1. 26.6.2018
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