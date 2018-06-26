Mina için dişli rakipler devrede
Fenerbahçe'nin listesindeki stoper adaylarından Barcelonalı Yerry Mina için dişli rakipler devreye girdi.
?BARÇA'YI SEVİYORUM
Öte yandan Marca'ya konuşan Yerry Mina, Katalan ekibinde devam etmek istediğini söyledi. 23 yaşındaki futbolcu "Barcelona benim için düynanın en iyi kulübü. Bu şehri, insanlarını, oyuncularını seviyorum ve ayrılmak istemiyorum" şeklinde konuştu.
- 26.6.2018
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hans ALi KOC "UEFA S.LigI sponsoru SiKAYET ETTi " Milan isi gücü yok gsyi sikayet edecek ?HADi ordan
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Janssen Galatasaray'a teklif edildi
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komik Çok güldüm çook
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İspanya lider Portekiz ikinci
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Boşnak İspanya hakeme dua etsin. Rezilliğin daniskasi.yazıkkkkkkkk.........
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