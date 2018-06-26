İşte Cocu'nun bilinmeyen özellikleri – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
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    İşte Cocu'nun bilinmeyen özellikleri

    İşte Cocu'nun bilinmeyen özellikleri

    Fenerbahçe'nin 3 yıllığına yeni teknik direktörü olan Phillip Cocu, gerçekten ilginç bir karakter. Dış görünüşüne önem vermez, bunu da "Güzel görünmek istesem moda çekimlerine giderdim" diye açıklar. Birkaç günlük sakalla ve üzerinde bir tişörtle onu her yerde görebilirsiniz. Sadece işine odaklıdır. Memnuniyet tembelliğe yol açar...

    1. 25.6.2018 23:58
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