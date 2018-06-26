İşte Cocu'nun bilinmeyen özellikleri
Fenerbahçe'nin 3 yıllığına yeni teknik direktörü olan Phillip Cocu, gerçekten ilginç bir karakter. Dış görünüşüne önem vermez, bunu da "Güzel görünmek istesem moda çekimlerine giderdim" diye açıklar. Birkaç günlük sakalla ve üzerinde bir tişörtle onu her yerde görebilirsiniz. Sadece işine odaklıdır. Memnuniyet tembelliğe yol açar...
- 25.6.2018 23:58
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UEFA'dan Galatasaray'a şok! Karar yeniden gözden geçirilecek
Toplam 6
Yorum
hans ALi KOC "UEFA S.LigI sponsoru SiKAYET ETTi " Milan isi gücü yok gsyi sikayet edecek ?HADi ordan
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Janssen Galatasaray'a teklif edildi
Toplam 1
Yorum
komik Çok güldüm çook
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İspanya lider Portekiz ikinci
Toplam 1
Yorum
Boşnak İspanya hakeme dua etsin. Rezilliğin daniskasi.yazıkkkkkkkk.........
İşte Cocu'nun bilinmeyen özellikleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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