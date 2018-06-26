İşte Cocu'nun bilinmeyen özellikleri

Fenerbahçe'nin 3 yıllığına yeni teknik direktörü olan Phillip Cocu, gerçekten ilginç bir karakter. Dış görünüşüne önem vermez, bunu da "Güzel görünmek istesem moda çekimlerine giderdim" diye açıklar. Birkaç günlük sakalla ve üzerinde bir tişörtle onu her yerde görebilirsiniz. Sadece işine odaklıdır. Memnuniyet tembelliğe yol açar...