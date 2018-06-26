Fenerbahçe'nin yeni hocası Phillip Cocu yarın imzayı atıyor
Fenerbahçe, yeni teknik direktör Phillip Cocu'nun yarın 18.30'da resmi sözleşmeyi imzalayacağını açıkladı.
Teknik Direktörümüz Phillip Cocu'nun imza töreni ve basın toplantısı 27 Haziran Çarşamba günü saat 18:30'da yapılacaktır. İmza töreni ve basın toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan 1907 Tribünü'nde gerçekleşecektir.
- 26.6.2018 12:35
- Güncelleme: 26.6.2018 13:07
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Hidayet Türkoğlu: 2019 Dünya Şampiyonası'na gideriz
Toplam 1
Yorum
kemal nasil gideceksin, kim garanti vermis, birakin hayal pompalamayi, ve milletle alay etmeyi,
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Salih’te top Cocu’da
Toplam 3
Yorum
sami salih, aatif, ozan, kasimal, topal, volkan demirel ve volkan sen, Dirar icin hemen topu taca atin, bunlarin fenerde yeri yok, bos topcular
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Fenerbahçe Monaco'nun teklifini az buldu
Toplam 2
Yorum
sdf sdf bir dahaki seneye 8ide bulamayacağımız unutulmamalı
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