Fenerbahçe'nin yeni hocası Phillip Cocu yarın imzayı atıyor – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'nin yeni hocası yarın imzayı atıyor

    Fenerbahçe'nin yeni hocası Phillip Cocu yarın imzayı atıyor

    , yeni 'nun yarın 18.30'da resmi sözleşmeyi imzalayacağını açıkladı.

    Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle;

    Teknik Direktörümüz Phillip Cocu'nun imza töreni ve basın toplantısı 27 Haziran Çarşamba günü saat 18:30'da yapılacaktır. İmza töreni ve basın toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan 1907 Tribünü'nde gerçekleşecektir.
    1. 26.6.2018 12:35
    2. Güncelleme: 26.6.2018 13:07
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