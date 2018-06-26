F.Bahçe’den Erdoğan’a tebrik – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    F.Bahçe’den Erdoğan’a tebrik

    F.Bahçe’den Erdoğan’a tebrik
    Fenerbahçe Kulübü, 'ı seçim başarısından dolayı kutladı. Yapılan açıklamada, "Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve vatandaşlarımızı temsilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev almaya hak kazanmış tüm milletvekillerimizi tebrik eder, sonuçların vatanımızın istikbali, birlik ve bütünlüğü için hayırlı olmasını dileriz" denildi.
    1. 26.6.2018
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