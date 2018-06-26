Comolli Skrtel ile görüştü
Sportif direktör Damien Comolli'nin, raporunu hazırlarken takım içinden birçok futbolcunun görüşüne de başvurduğu ortaya çıktı.
Sportif direktör Damien Comolli'nin, raporunu hazırlarken takım içinden birçok futbolcunun görüşüne de başvurduğu ortaya çıktı. Bunlardan birinin de Liverpool'da birlikte çalıştığı Martin Skrtel olduğu öğrenildi. Comolli'nin Skrtel ile pek çok kez konuştuğu, Slovak futbolcunun takım içindeki sorunlar hakkında Comolli'ye bilgiler aktardığı belirtildi. Fransız futbol adamının Valbuena ve Dirar'dan da bilgi topladığı belirlendi.
- 26.6.2018
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UEFA'dan Galatasaray'a şok! Karar yeniden gözden geçirilecek
Toplam 6
Yorum
hans ALi KOC "UEFA S.LigI sponsoru SiKAYET ETTi " Milan isi gücü yok gsyi sikayet edecek ?HADi ordan
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Janssen Galatasaray'a teklif edildi
Toplam 1
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komik Çok güldüm çook
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İspanya lider Portekiz ikinci
Toplam 1
Yorum
Boşnak İspanya hakeme dua etsin. Rezilliğin daniskasi.yazıkkkkkkkk.........
Comolli Skrtel ile görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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