Comolli Skrtel ile görüştü – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Comolli Skrtel ile görüştü

    Comolli Skrtel ile görüştü

    Sportif direktör 'nin, raporunu hazırlarken takım içinden birçok futbolcunun görüşüne de başvurduğu ortaya çıktı.

    Sportif direktör 'nin, raporunu hazırlarken takım içinden birçok futbolcunun görüşüne de başvurduğu ortaya çıktı. Bunlardan birinin de 'da birlikte çalıştığı olduğu öğrenildi. Comolli'nin Skrtel ile pek çok kez konuştuğu, Slovak futbolcunun takım içindeki sorunlar hakkında Comolli'ye bilgiler aktardığı belirtildi. Fransız futbol adamının Valbuena ve Dirar'dan da bilgi topladığı belirlendi.

    1. 26.6.2018
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