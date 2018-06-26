Comolli Skrtel ile görüştü

Sportif direktör Damien Comolli'nin, raporunu hazırlarken takım içinden birçok futbolcunun görüşüne de başvurduğu ortaya çıktı. Bunlardan birinin de Liverpool'da birlikte çalıştığı Martin Skrtel olduğu öğrenildi. Comolli'nin Skrtel ile pek çok kez konuştuğu, Slovak futbolcunun takım içindeki sorunlar hakkında Comolli'ye bilgiler aktardığı belirtildi. Fransız futbol adamının Valbuena ve Dirar'dan da bilgi topladığı belirlendi.