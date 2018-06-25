Yerry Mina müjdesi

Sarı-lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli, Barcelona'nın Kolombiyalı stoperi Yerry Mina'nın kiralanması için temaslarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Barça'nın Gremio'dan Arthur Melo'yu transfer etmesi F.Bahçe'nin işine yaradı. La Liga'da kulüplerin Avrupa dışından sadece 3 futbolcu oynatmasına izin veriliyor. Melo; Coutinho, Paulinho ve Mina'dan sonra kıta dışından 4. isim oldu. Ayrılması en muhtemel isim Mina görünüyor.