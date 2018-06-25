Yerry Mina müjdesi – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
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    müjdesi

    Yerry Mina müjdesi

    Sarı-lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli, 'nın Kolombiyalı stoperi 'nın kiralanması için temaslarını yoğun şekilde sürdürüyor.

    Barça'nın Gremio'dan Arthur Melo'yu transfer etmesi F.Bahçe'nin işine yaradı. La Liga'da kulüplerin Avrupa dışından sadece 3 futbolcu oynatmasına izin veriliyor. Melo; Coutinho, Paulinho ve Mina'dan sonra kıta dışından 4. isim oldu. Ayrılması en muhtemel isim Mina görünüyor.
    1. 25.6.2018
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