Valbuena’dan ilginç Phillip Cocu yanıtı! – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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    25 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Valbuena’dan ilginç Phillip Cocu yanıtı!

    Valbuena’dan ilginç Phillip Cocu yanıtı!
    Geçen sezon 'la yıldızı pek barışmayan , tatilde kendisine sorulan, "Phillip Cocu hakkında ne düşünüyorsun?" şeklindeki soruya hayli ilginç bir yanıt verdi. Fransız yıldız, "Önemli olan onun benim hakkımda ne düşündüğü. Bunun yanıtını ise sezon başlayınca göreceğiz" dedi.
    1. 25.6.2018
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