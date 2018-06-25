Teodisic’ten kötü haber – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
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    Teodisic’ten kötü haber

    Teodisic’ten kötü haber

    Adı ?F.Bahçe ile anılan Milos Teodosic, 'ta kaldı. Sırp basketbolcu, opsiyonunu kullandı ve takımı ile 1 sezon daha devam etme kararı aldı.

    Ancak Clippers, 14 Temmuz'a kadar Teodosic'i 2.1 milyon dolar'lık bir ödeme karşılığında serbest bırakabilir. Bu miktar oyuncunun alacağı garanti ücrete eşit.
    1. 25.6.2018
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