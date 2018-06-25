Ozan Tufan renk vermiyor – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    renk vermiyor

    Ozan Tufan renk vermiyor
    F.Bahçe'de durumu en çok merak edilen isimlerden biri de . Geçen sezon 'la yaşadığı sorunlar nedeniyle sezonun çoğunu kadro dışında geçiren 23 yaşındaki futbolcu, Cocu'nun gelişini fırsat olarak görüyor. Birçok talibi olan Ozan, şimdilik renk vermezken, hakkındaki kararı bekliyor.
    1. 25.6.2018
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