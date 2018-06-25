Monaco'dan Josef'e kanca! – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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    25 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'dan 'e kanca!

    Monaco'dan Josef'e kanca!

    'nin başarılı futbolcusu De 'yı ekibi 'nun istediği öğrenildi.

    'nin Brezilyalı yıldızı de 'yı ekibi 'nun istediği öğrenildi. Fransız medyasında çıkan haberlere göre, Monaco'nun Josef de Souza için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'de Phillip Cocu'nun Josef de Souza'yı gönderip göndermeyeceği ise netlik kazanmadı. Sambacı yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek sene sona eriyor. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon 41 maçta 4 gol atarken 2 de asist yaptı!
    1. 25.6.2018 08:48
    2. Güncelleme: 25.6.2018 15:41
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