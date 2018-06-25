Kaleye son aday Trapp – Fotomaç – 25 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Kaleye son aday Trapp

    Kaleye son aday Trapp

    F.Bahçe'de kaleci Volkan'ın durumu belirsizliğini koruyor.

    Kaptanla sözleşme uzatılsa bile Kameni ile yollar kesinlikle ayrılacak, bu durumda bir kaleci transferi yapılacak. 'den ayrılması kesinleşen David Ospina birinci öncelik. 'de formasını kaybeden Alman file bekçisi Kevin Trapp da listeye eklenen son isim oldu.
    1. 25.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kaleye son aday Trapp haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN