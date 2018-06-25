Janssen geleceğine karar verdi – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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    25 Haziran 2018, Pazartesi
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    Janssen geleceğine karar verdi

    Janssen geleceğine karar verdi

    Hollandalı yıldız forvet, “ defterinin benim için kapanmadığını hissediyorum” dedi

    'nin Tottenham'dan yeniden kiralanması için çalışma başlattığı belirtilen Vincent Janssen, yeni sezonda da sarı-lacivertli takımla devam edebileceğinin sinyallerini verdi. Forma bulmak adına ekibinden ayrılabileceğini söyleyen golcü futbolcu, "Tottenham ile görüşeceğiz ve iki taraf için de en doğru çözümü bulacağız" dedi.

    basınına konuşan Janssen şunları söyledi: "Sakatlığıma rağmen 'de güzel bir yıl geçirdim. defterinin daha kapanmadığını hissediyorum. Tabii ki bu 'nin benim için tek seçenek olduğu anlamına gelmiyor. Şu anda her şeye açığım ancak bir gelişme yok, bekleyeceğim"

    1. 25.6.2018
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