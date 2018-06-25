Janssen geleceğine karar verdi

Fenerbahçe'nin Tottenham'dan yeniden kiralanması için çalışma başlattığı belirtilen Vincent Janssen, yeni sezonda da sarı-lacivertli takımla devam edebileceğinin sinyallerini verdi. Forma bulmak adına Premier Lig ekibinden ayrılabileceğini söyleyen golcü futbolcu, "Tottenham ile görüşeceğiz ve iki taraf için de en doğru çözümü bulacağız" dedi.



Hollanda basınına konuşan Janssen şunları söyledi: "Sakatlığıma rağmen Fenerbahçe'de güzel bir yıl geçirdim. Fenerbahçe defterinin daha kapanmadığını hissediyorum. Tabii ki bu Fenerbahçe'nin benim için tek seçenek olduğu anlamına gelmiyor. Şu anda her şeye açığım ancak bir gelişme yok, bekleyeceğim"