Janssen geleceğine karar verdi
Hollandalı yıldız forvet, “Fenerbahçe defterinin benim için kapanmadığını hissediyorum” dedi
Fenerbahçe'nin Tottenham'dan yeniden kiralanması için çalışma başlattığı belirtilen Vincent Janssen, yeni sezonda da sarı-lacivertli takımla devam edebileceğinin sinyallerini verdi. Forma bulmak adına Premier Lig ekibinden ayrılabileceğini söyleyen golcü futbolcu, "Tottenham ile görüşeceğiz ve iki taraf için de en doğru çözümü bulacağız" dedi.
Hollanda basınına konuşan Janssen şunları söyledi: "Sakatlığıma rağmen Fenerbahçe'de güzel bir yıl geçirdim. Fenerbahçe defterinin daha kapanmadığını hissediyorum. Tabii ki bu Fenerbahçe'nin benim için tek seçenek olduğu anlamına gelmiyor. Şu anda her şeye açığım ancak bir gelişme yok, bekleyeceğim"
- 25.6.2018
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Josef’in aklı Ada’da
Toplam 1
Yorum
aslan cocu nun sisteminde souza ve mehmet topal oynayamaz. çünkü bu ikili oyunu ağırlaştırıyor çok top kay oğuzkaan oynar,ekici oynar,elmas oynar
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Masaya oturacaklar
Toplam 3
Yorum
ged 61 yaaa arkadaş bir aydır burakla bir masaya oturamadık gitti..öyle böyle adam bizi ayakta tuttu..burak giderse yerine kimi alacaksın...
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Jose Sosa'ya sürpriz talip
Toplam 1
Yorum
ged 61 dünya kupasında tekmeye kafa sokan, mücadele eden,hırstan kendini parçalayan yıldızları gördükce bu sosa gibi ruhsuzları tabiki gönderelim..
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