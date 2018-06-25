Fenerbahçe'nin de istediği Jonahtan Bamba’da La Liga tehlikesi!

Kanarya'ya Jonathan Bamba'da ciddi rakip çıktı. Fransa basınında yer alan habere göre; La Liga ekibi Celta Vigo, 22 yaşındaki futbolcu için devreye girdi. Celta Vigo yöneticilerinin bu hafta Bamba'nın menajeriyle bir araya geleceği belirtildi. Geçtiğimiz sezon Saint-Etienne formasıyla 37 maça çıkıp 8 gol atıp 11 asist yapan Fransız kanat oyuncusunun bonservisi elinde.