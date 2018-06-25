Fenerbahçe'nin de istediği Jonahtan Bamba’da La Liga tehlikesi! – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'nin de istediği Jonahtan Bamba’da tehlikesi!

    Fenerbahçe'nin de istediği Jonahtan Bamba’da La Liga tehlikesi!

    Kanarya'ya 'da ciddi rakip çıktı.

    Kanarya'ya 'da ciddi rakip çıktı. basınında yer alan habere göre; ekibi , 22 yaşındaki futbolcu için devreye girdi. Celta Vigo yöneticilerinin bu hafta Bamba'nın menajeriyle bir araya geleceği belirtildi. Geçtiğimiz sezon Saint-Etienne formasıyla 37 maça çıkıp 8 gol atıp 11 asist yapan Fransız kanat oyuncusunun bonservisi elinde.

    1. 25.6.2018
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