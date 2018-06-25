Fenerbahçe'nin de istediği Jonahtan Bamba’da La Liga tehlikesi!
Kanarya'ya Jonathan Bamba'da ciddi rakip çıktı.
Kanarya'ya Jonathan Bamba'da ciddi rakip çıktı. Fransa basınında yer alan habere göre; La Liga ekibi Celta Vigo, 22 yaşındaki futbolcu için devreye girdi. Celta Vigo yöneticilerinin bu hafta Bamba'nın menajeriyle bir araya geleceği belirtildi. Geçtiğimiz sezon Saint-Etienne formasıyla 37 maça çıkıp 8 gol atıp 11 asist yapan Fransız kanat oyuncusunun bonservisi elinde.
- 25.6.2018
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Josef’in aklı Ada’da
Toplam 1
Yorum
aslan cocu nun sisteminde souza ve mehmet topal oynayamaz. çünkü bu ikili oyunu ağırlaştırıyor çok top kay oğuzkaan oynar,ekici oynar,elmas oynar
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Masaya oturacaklar
Toplam 3
Yorum
ged 61 yaaa arkadaş bir aydır burakla bir masaya oturamadık gitti..öyle böyle adam bizi ayakta tuttu..burak giderse yerine kimi alacaksın...
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Jose Sosa'ya sürpriz talip
Toplam 1
Yorum
ged 61 dünya kupasında tekmeye kafa sokan, mücadele eden,hırstan kendini parçalayan yıldızları gördükce bu sosa gibi ruhsuzları tabiki gönderelim..
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