Eljif Elmas beklemede

Fenerbahçe'nin 18'lik yeteneği Eljif Elmas, Cocu'lu dönemde durumu en çok merak edilen isimlerden biri

Geçen sezon lisansı ancak ikinci yarıya yetişen Makedon futbolcu, beklenen patlamayı yapamamış, çoğu kez kadro dışı kalmıştı. Eljif'in çok iyi teklif gelmesi halinde kiralık gönderilmesi büyük ihtimal olarak görülüyor.