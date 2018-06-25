Eljif Elmas beklemede – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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HEPSİ
    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    beklemede

    Eljif Elmas beklemede

    'nin 18'lik yeteneği , Cocu'lu dönemde durumu en çok merak edilen isimlerden biri

    Geçen sezon lisansı ancak ikinci yarıya yetişen Makedon futbolcu, beklenen patlamayı yapamamış, çoğu kez kadro dışı kalmıştı. Eljif'in çok iyi teklif gelmesi halinde kiralık gönderilmesi büyük ihtimal olarak görülüyor.
    1. 25.6.2018
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