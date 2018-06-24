Kaptan hala beklemede
Takviye yapılacak mekilerden biri olan kale konusunda da bekleyiş sürüyor.
Volkan Demirel'e 1+1 formülü
Önümüzdeki hafta içinde Volkan Demirel ile sözleşme imzalanacak. Sözleşmenin süresi ise yönetimi meşgul etti. Tecrübeli file bekçisi ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.
- 24.6.2018 00:00
- Güncelleme: 24.6.2018 01:43
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Toplam 1
Yorum
Bence Brezilyada Cok Daha iyisini 3 Milyon € bile buluruz !
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Toplam 2
Yorum
yasa ya arkadasim bu adamda ne var iki de bir temcid pilavi gibi isitip isitip onumuze koyuyorla goruyoruz nasil biri oldugunu
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Lukaku, Ronaldo'yu yakaladı
Toplam 3
Yorum
mutlu aydın gol atmaya adam arıyorlar.ondandır )
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