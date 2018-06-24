Kaptan hala beklemede – Fotomaç – 24 Haziran 2018
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    Kaptan hala beklemede

    Kaptan hala beklemede

    Takviye yapılacak mekilerden biri olan kale konusunda da bekleyiş sürüyor.

    Bekleyişte olan isimlerin başında da kaptan geliyor. Lig sonunda sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki file bekçisinin yeni yönetimden hala haber kontrat yapmak için çağrı beklediği kaydedildi.

    Volkan Demirel'e 1+1 formülü
    Önümüzdeki hafta içinde Volkan Demirel ile sözleşme imzalanacak. Sözleşmenin süresi ise yönetimi meşgul etti. Tecrübeli file bekçisi ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.
    1. 24.6.2018 00:00
    2. Güncelleme: 24.6.2018 01:43
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