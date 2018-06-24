Fenerbahçe'de Cocu resmi imzayı attı! – Fotomaç – 24 Haziran 2018
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    24 Haziran 2018, Pazar
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    'de Cocu resmi imzayı attı!

    Fenerbahçe'de Cocu resmi imzayı attı!

    Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlüğe Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu getirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki çalıştırıcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Cocu, Fenerbahçe'de görev alacak olmasının kendisi için gurur verici bir durum olduğunu söylerken, "Kulübün yakın gelecek için hazırladığı planlardan çok etkilendiğimi söylemeliyim. Fenerbahçe harika bir kulüp, Ali Koç ve Damien Comolli'nin bana anlattığı vizyon, fikirler çok ümit verici. Böyle önemli bir kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

    1. 24.6.2018
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