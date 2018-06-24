Aykut Kocaman yazdı Cocu inceliyor!
Aykut Kocaman, Comolli’ye takımın durumu ve eksikleri ile ilgi ibl ir rapor sunmuştu. Fransız futbol adamı raporun tamamını Cocu’ya teslime tti
Sportif direktör Comolli, Aykut Kocaman ile görüşmesi sırasında Kocaman kendisine takımla ilgili bir rapor sunmuştu. Raporda takımla ilgili tüm detaylar yer almıştı. Kocaman ile yollar ayrılınca Comolli de o raporu Cocu'ya verdi.
Hollandalı teknik adam raporu incelediği ve daha net bilgilere ulaştağı da öğrenildi. (TAKVİM)
- 23.6.2018 23:38
- Güncelleme: 24.6.2018 01:46
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yasa ya arkadasim bu adamda ne var iki de bir temcid pilavi gibi isitip isitip onumuze koyuyorla goruyoruz nasil biri oldugunu
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