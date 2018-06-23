Ayon için randevu – Fotomaç – 23 Haziran 2018
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    24 Haziran 2018, Pazar
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    için randevu

    <a href="/index/ayon?id=3322c3f5-c2e9-4b93-a5ab-6be0ffa2662f" class="" rel="tag">Ayon</a> için randevu
    basketbol takımı için bir iddia ortaya atıldı. Eurosport , R.Madrid'in pivot forveti Gustavo ile sarı- lacivertlilerin ilgilendiğini öne sürdü. Hatta F.Bahçe'nin görüşme için Madrid'den randevu talep ettiği kaydedildi. 2.08'lik oyuncu geçen sezonun büyük bölümünü sakat geçirmişti.
    1. 23.6.2018
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