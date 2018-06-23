Ada’dan Mari iddiası geldi – Fotomaç – 23 Haziran 2018
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    24 Haziran 2018, Pazar
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    Ada’dan Mari iddiası geldi

    Ada’dan Mari iddiası geldi
    Vermaelan, Yerry Mina ve Albentosa gibi pek çok stoperi listesine alan 'nin Pablo Mari için de devrede olduğu bildirildi. İngiliz basınında dün çıkan haberlerde sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki 'li savunmacıyı kiralamak istediği kaydedildi. Uzun yıllara 'de görev yapan Comolli'nin, sezonu NAC Breda'da kiralık olarak tamamlayan İspanyol futbolcu için girişimler yaptığı iddia edildi. Mari, geçen sezon Breda'da 31 maçta 3 gol attı.
    1. 23.6.2018
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