Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı Bodrum'da – Fotomaç – 22 Haziran 2018
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    24 Haziran 2018, Pazar
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    Fenerbahçeli futbolcu 'da

    Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı Bodrum'da

    Fenerbahçeli futbolcu , 'nın ilçesinde antrenman yapıp, küçük futbolcuların maçını takip etti.

    'un 'ndeki bir otelde tatilini geçiren İsmail, akşam saatlerinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor Şehir Stadı'nda antrenman yaptı.

    Yaklaşık bir saat statta koşu ve kondisyon çalışması yapan 'na, vatandaşlar ve altyapı oyuncuları yoğun ilgi gösterdi.

    İsmail, antrenmanın ardından statta oynanan küçüklerin maçını izledi. Altyapı oyuncularıyla yakından ilgilenen İsmail Köybaşı'nın oldukça keyifli olduğu gözlendi.

    Küçük futbolcular, maç sonrası İsmail ile fotoğraf çektirdi.


    1. 22.6.2018 23:44
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