Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı Bodrum'da

Bodrum'un Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bir otelde tatilini geçiren İsmail, akşam saatlerinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor Şehir Stadı'nda antrenman yaptı.

Yaklaşık bir saat statta koşu ve kondisyon çalışması yapan İsmail Köybaşı'na, vatandaşlar ve altyapı oyuncuları yoğun ilgi gösterdi.

İsmail, antrenmanın ardından statta oynanan küçüklerin maçını izledi. Altyapı oyuncularıyla yakından ilgilenen İsmail Köybaşı'nın oldukça keyifli olduğu gözlendi.

Küçük futbolcular, maç sonrası İsmail ile fotoğraf çektirdi.





