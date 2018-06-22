Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı Bodrum'da
Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde antrenman yapıp, küçük futbolcuların maçını takip etti.
Bodrum'un Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bir otelde tatilini geçiren İsmail, akşam saatlerinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor Şehir Stadı'nda antrenman yaptı.
Yaklaşık bir saat statta koşu ve kondisyon çalışması yapan İsmail Köybaşı'na, vatandaşlar ve altyapı oyuncuları yoğun ilgi gösterdi.
İsmail, antrenmanın ardından statta oynanan küçüklerin maçını izledi. Altyapı oyuncularıyla yakından ilgilenen İsmail Köybaşı'nın oldukça keyifli olduğu gözlendi.
Küçük futbolcular, maç sonrası İsmail ile fotoğraf çektirdi.
- 22.6.2018 23:44
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Toplam 1
Yorum
GEL BE CAMPBELL KAÇ SENRDEN BERİ GS İSTİYOR . FAKAT SONUÇ YOK. BELEMEDEYİZ. GELİRSE İYİ OLUR
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Toplam 5
Yorum
TERMELİ GOMİS E. GÜLE GÜLE GOMİS. EVET PAS GELİRSE SON VURUŞLARI İYİ. AMA RODRİGES OLMASAYDI GOMİS GS DA BİR HİÇ OLABİLİRDİ. İSTEDİĞİ PARA KABUL EDİLEMEZ. GS HEMEN KAPIYI GÖS
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Toplam 1
Yorum
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Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı Bodrum'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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