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    22 Haziran 2018, Cuma
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    Cocu'yu resmen duyurdu! kimdir?

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> Cocu'yu resmen duyurdu! <a href="/index/phillip-cocu?id=0b94477f-0514-4339-9026-64a3527fe6d1" class="" rel="tag">Phillip Cocu</a> kimdir?

    , resmi sitesinden teknik direktör Cocu ile 3 yıllık anlaşıldığını duyurdu

    , Hollandalı teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    'nin yeni teknik direktörü , sarı-lacivertlilerin tarihindeki 3. Hollandalı çalıştırıcı oldu.

    Sarı-lacivertlilerin 47 yaşındaki yeni teknik direktörü Cocu, ve 'tan sonra 'yi çalıştıracak 3. Hollandalı isim olarak sahaya çıkacak.

    Futbol Takımı'nın, ilk Hollandalı teknik direktörü 1990-1991 sezonunda olmuştu. Hiddink'le tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan , ligi 6. sırada tamamlamıştı.

    , 2016-2017 sezonunda da bir Hollandalı çalıştırıcıya emanet edildi. Advocaat yönetiminde sarı-lacivertliler, söz konusu sezonu 3. sırada tamamladı.

    Her iki Hollandalı teknik adamla da kupa kazanamayan ve sadece birer sezon çalışan , Cocu'yla bu kötü istatistiği tersine çevirmeye çalışacak.

    'yle önemli başarılar

    Cocu, teknik direktörlük kariyerine başladığı ülkesinin takımı 'yle yakaladığı başarılarla dikkati çekti.

    Hollandalı teknik adam, 'yi çalıştırdığı 5 sezonda 3 kez lig şampiyonu yaptı. Son 4 sezonda takımını 3 kez zirveden indirmeyen Cocu, 'yle 1 kez Kupası, 2 defa da Süper Kupası zaferi olmak üzere 6 kupa elde etti.

    'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2015-2016 sezonunda 2. tura çıkaran Cocu, Atletico Madrid'e penaltılarla elenerek çeyrek finalin kapısından döndü.

    Cocu'nun çalıştırdığı , geride kalan sezonun başında ise UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Hırvatistan ekibi Osijek'e elenerek şok yaşamıştı.

    Sadece 'yi çalıştırdı

    Cocu, teknik direktörlükteki tek deneyimini 'de yaşadı.

    'de Mart 2012'de Fred Rutten'in görevine son verilmesiyle o dönem ekibinin altyapısında görev alan Cocu, geçici olarak göreve getirildi.

    , Cocu yönetiminde çıktığı 9 maçta 7 galibiyet almasına rağmen 3.'lükle yetindi. Cocu, teknik direktörlük kariyerindeki ilk kupasını aynı sezon aldı. Kupası finalinde Heracles'i 3-0 yenen , Cocu'yla kupa zaferine uzandı.

    temsilcisi, sonraki sezonda takımın başına 'ı getirdi ve Cocu, 19 Yaş Altı Takımı'nın başına geçti.

    Cocu ve için başarıların başladığı sezon ise 2013-2014 sezonu oldu. Advocaat'la yollarını ayıran , takımın başına 43 yaşındaki Cocu'yu getirdi.

    Cocu, sağlık sorunları yaşadığı ilk sezonunda 'yi 4. yapabildi.

    , 'nin başına birinci sezonunda ciddi bir sağlık sorunu yaşadı. Sırtında bulunan iyi huylu tümör nedeniyle Mart 2014'te ameliyat edilen Cocu, kısa süreli bir tedavi sürecinden sonra bir sonraki sezon tekrar takımın başına geçti. Hollandalı teknik adam sağlık sebepleri nedeniyle o sezonun son 6 haftasında takımın başında yer alamadı.

    Cocu, daha sonra 2014-2015, 2015-2016 ve 2017-2018'de 'yi Ligi şampiyonluğuna taşıdı. , 2016-2017 sezonunda ise ligi 3. sırada tamamladı.

    Cocu'yla 4 sezonda 335 gol

    , Cocu yönetiminde 3 kere şampiyon olduğu son 4 sezonda oldukça golcü bir performans ortaya koydu.

    Söz konusu 4 sezonda 136 lig maçında , rakip fileleri 335 kez havalandırdı ve 2,4 gol ortalaması yakaladı.

    , şampiyon olduğu 2014-2015'te 92, 2015-2016'da 88 ve 2017-2018'de ise 87 kez gol sevinci yaşadı. , 2016-2017'de ise 68 gol kaydetti.

    Milli Takımı'nda antrenörlük

    Cocu, 2008-2012 döneminde Milli Takımı'nın teknik heyetinde yer aldı.

    Milli takımda teknik direktör Bert van Marwijk'le çalışan Cocu, 2010 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayan takımın yardımcı antrenörlüğünü üstlendi.

    Futbolculuk döneminde önemli kariyer

    Cocu, 'nın önemli futbolcuları arasında da bulunuyor.

    Aktif futbol hayatına 2008'de son veren Cocu, özellikle İspanya temsilcisi 'da oynadığı yıllarda dünya futboluna ismini duyurdu. 'yla 1998-2004 yılları arasında forma giyen ve bir lig şampiyonluğu kazanan Cocu, futbolculuk döneminde 'yle de 4 kez lig şampiyonluğu elde etti.

    Milli Takımı'yla da 100'ün üzerinde maçta sahaya çıkan Cocu, 2 kez FIFA Dünya Kupası, 3 defa da Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterdi.

    Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

    "Kulübümüz, geçtiğimiz yıllarda 'nın köklü ekiplerinden Eindhoven'ın teknik direktörlük görevini yürüten Hollandalı teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır.

    Hollandalı teknik direktör , 2018-19 futbol sezonundan itibaren 3 yıl boyunca takımımızın teknik direktörlük görevini yürütecektir.

    Kulübümüzle 3 yıllık anlaşmaya varan , konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Kulübün yakın gelecek için hazırladığı planlardan çok etkilendiğimi söylemeliyim. harika bir kulüp, ve 'nin bana anlattığı vizyon, fikirler çok ümit verici. Böyle önemli bir kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum. Oyuncularla çalışmayı ve Şükrü Saracoğlu Stadı'nda taraftarlarımızın önünde takımımıza liderlik etmeyi dört gözle bekliyorum. Bu yolculuğa başlamak için sabırsızlanıyorum." İfadelerini kullandı.

    ile yapılan anlaşmanın ardından Başkanımız ise "1 yılı aşkın bir süredir, Sportif Direktörümüz kendisine verilen vizyon ve hedefler çerçevesinde araştırmalarını sürdürüyordu. Yapılan araştırma kapsamında öne çıkan adayların başında geliyordu. Teknik Direktör kriterlerimiz arasında, 'da öne çıkan özellikler heyecan verici atağa dayalı bir futbol stili, birlikte çalıştığı oyuncuların performansını geliştirme özelliği, münferit oyuncuların performansından ziyade takım performansına verdiği öncelik, bugüne kadar yaptığı çalışmalar içerisinde altyapılara verdiği önem, saha içi ve saha dışındaki güçlü liderlik yapısı ve bütün bunlarla birlikte, 'de çalıştığı süre içerisinde 4 yılda 3 şampiyonluk elde etmesiydi. 'nun hem camiasına, hem de Türk Futbolu'na hayırlı olmasını diliyorum." Şeklinde konuştu.

    , takımımızla çalışmalara, takımımızın sezon öncesi hazırlık kampı için toplanacağı 28 Haziran Perşembe günü Samandıra Can Bartu Tesislerimizde başlayacak.

    FUTBOL A.Ş."

    'den yapılan açıklama şu şekilde;

    "Beş sezon ve altı kupa. Phillip; öncelikle bize yaşattığın başarılarla dolu yıllar için sana teşekkür eder 'de başarılar dileriz."

    Phillip Cocu kimdir?

    , daha önce AZ, , FC gibi takımlarda oynadı. millî futbol takımı ile 101 maça çıkıp 10 gol atan Cocu, futbol kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Jazira Club takımında bitirdi.

    futbolunun efsane isimlerinden Cocu, teknik direktörlük kariyerine 2008 yılında Eindhoven'ın yardımcı antrenörlüğü ile başladı. Aynı zamanda millî takımının da yardımcı antrenörlüğünü üstlendi. 2012 yılına kadar bu iki görevde de bulunan teknik adam 2012-2013 sezonunda Eindhoven'ın altyapı sorumluluğuna getirildi. 2013 yılı haziran ayında Eindhoven ile 4 yıllık anlaşma imzalayarak 'ın yerine teknik direktörlüğe getirildi ve geçen sezon Philipp Cocu önderliğinde 'da şampiyon oldu. Cocu önderliğinde , son 4 sezonda 3 kere şampiyon olmayı başardı.

    1. 22.6.2018 12:37
    2. Güncelleme: 22.6.2018 14:39
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