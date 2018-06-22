Ali Koç'tan Philip Cocu yorumu
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    22 Haziran 2018, Cuma
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    Başkanı 'tan yorumu!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> Başkanı <a href="/index/ali-koc?id=3c5d8c60-4ef8-42d3-b46e-c4048736de7b" class="" rel="tag">Ali Koç</a>'tan <a href="/index/phillip-cocu?id=0b94477f-0514-4339-9026-64a3527fe6d1" class="" rel="tag">Phillip Cocu</a> yorumu!

    Başkan , 'nin yeni teknik direktörü 'yu yorumladı

    Ali Koç'un Cocu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

    "1 yılı aşkın bir süredir, Sportif Direktörümüz Damien Comolli kendisine verilen vizyon ve hedefler çerçevesinde araştırmalarını sürdürüyordu. Yapılan araştırma kapsamında öne çıkan adayların başında geliyordu. kriterlerimiz arasında, 'da öne çıkan özellikler heyecan verici atağa dayalı bir stili, birlikte çalıştığı oyuncuların performansını geliştirme özelliği, münferit oyuncuların performansından ziyade takım performansına verdiği öncelik, bugüne kadar yaptığı çalışmalar içerisinde altyapılara verdiği önem, saha içi ve saha dışındaki güçlü liderlik yapısı ve bütün bunlarla birlikte, PSV'de çalıştığı süre içerisinde 4 yılda 3 şampiyonluk elde etmesiydi. 'nun hem camiasına, hem de Türk Futbolu'na hayırlı olmasını diliyorum."

    1. 22.6.2018 13:08
    2. Güncelleme: 22.6.2018 14:15
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