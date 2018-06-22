"Cocu'nun PSV'den ayrılması iyi bir şey" – Fotomaç – 22 Haziran 2018
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HEPSİ
    22 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    "Cocu'nun 'den ayrılması iyi bir şey"

    "Cocu'nun <a href="/index/psv?id=3feaef60-30d0-4bc1-a976-103fda0c86c3" class="" rel="tag">PSV</a>'den ayrılması iyi bir şey"

    'nin eski başkanlarından , 'nun 'ye gidecek olmasını değerlendirdi.

    'nin eski başkanlarından , 'nun 'ye gidecek olmasını değerlendirdi: "Cocu, 'de gerçekten harika işler yaptı. Her şeyin bir sonu vardır. 'ye gitmesi iyi. Şimdi bayrağı Bommel devralacak. Umarım o da Cocu kadar başarılı olur."

    1. 22.6.2018
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