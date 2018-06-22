PSV'nin eski başkanlarından Harry van Raaij, Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'ye gidecek olmasını değerlendirdi: "Cocu, PSV'de gerçekten harika işler yaptı. Her şeyin bir sonu vardır. Fenerbahçe'ye gitmesi iyi. Şimdi bayrağı Van Bommel devralacak. Umarım o da Cocu kadar başarılı olur."