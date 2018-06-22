UEFA'dan Cocu açıklaması, Phillip Cocu Fenerbahçe'de
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    22 Haziran 2018, Cuma
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    ve 'dan yorumu!

    <a href="/index/barcelona?id=c53a7eb4-66d9-484e-89f8-3d219f5c25e1" class="" rel="tag">Barcelona</a> ve <a href="/index/uefa?id=93df10d7-e782-4dae-8267-4f25083f2421" class="" rel="tag">UEFA</a>'dan <a href="/index/phillip-cocu?id=0b94477f-0514-4339-9026-64a3527fe6d1" class="" rel="tag">Phillip Cocu</a> yorumu!

    ve Şampiyonlar Ligi resmi twitter hesapları Cocu'ya başarılar diledi

    'nin yeni teknik direktörü olan 'ya eski takımı ve 'dan tebrik mesajı geldi. Resmi twitter hesaplarından yapılan paylaşımlar şu şekilde;


    1. 22.6.2018 13:44
    2. Güncelleme: 22.6.2018 15:17
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