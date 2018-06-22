Barcelona ve UEFA'dan Phillip Cocu yorumu!
Barcelona ve UEFA Şampiyonlar Ligi resmi twitter hesapları Cocu'ya başarılar diledi
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olan Phillip Cocu'ya eski takımı Barcelona ve UEFA'dan tebrik mesajı geldi. Resmi twitter hesaplarından yapılan paylaşımlar şu şekilde;
- 22.6.2018 13:44
- Güncelleme: 22.6.2018 15:17
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Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman Sabır istedi
Toplam 1
Yorum
cengiz Bu sabır ve zaman işini bırakın desenize para yok transfer yok işler sakat.Sizin suçunuz mu? o da değil
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Fenerbahçe'ye müjde! PSV Cocu'yu resmen açıklıyor!
Toplam 1
Yorum
Semih Yapma başkan alma şu adamı. Getir en ünlüsünü.
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Beşiktaş'ta planlama direktörü Serkan Reçber
Toplam 2
Yorum
ali adam profosyonel işini yapacak fenerli gs lı bence hiç önemi yok işini iyi yapsın en iyi beşiktaşlı odor Serkan REÇBER
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