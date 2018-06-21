Roman Neustadter'e Zenit ve Spartak Moskova talip oldu – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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HEPSİ
    22 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    'e Zenit ve talip oldu

    Roman Neustadter'e Zenit ve Spartak Moskova talip oldu

    'nin Rus stoperi 'e ülkesinin iki önemli kulübü Zenit ve talip oldu.

    Rus stoper 'e ülkesinden iki takımdan teklif geldiği belirtildi. ile bir yıl daha sözleşmesi olan Neustadter'i 'dan ile Zenit'in kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler bu oyuncuyu satarak bonservis geliri elde etmek istiyor. Neustadter'in satışından en az 4 milyon euro gelir bekleniyor. Tecrübeli savunma oyuncusu geçen sezon 32 maçta 3 gol kaydetmişti. (Star)
    1. 21.6.2018 13:50
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