Roman Neustadter'e Zenit ve Spartak Moskova talip oldu
Fenerbahçe'nin Rus stoperi Roman Neustadter'e ülkesinin iki önemli kulübü Zenit ve Spartak Moskova talip oldu.
- 21.6.2018 13:50
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"Farfan Galatasaray'da çok başarılı olurdu"
Toplam 3
Yorum
UGUR ÖZBAY ÇOK BAŞARILI OLACAĞI BİLİNMEZ KALİTESİDE TARTIŞILMAZ AMA ÖN YARGI YAPMAMAK GEREK
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İşte Ndiaye gerçekleri
Toplam 1
Yorum
Aslan Hem cok para hemde ingilterede alicisi var,gelmesi mümkün degil!
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Galatasaray'a Fransız stoper: Christopher Jullien
Toplam 6
Yorum
Aslan Alinirsa cok etkili,ama satmazlar!
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