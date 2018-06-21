PSV, Cocu'nun ayrılığını açıklamaya hazırlanıyor
PSV, Fenerbahçe'nin gündeminde olan teknik direktör Phillip Cocu'nun ayrılığını basın toplantısıyla açıklamaya hazırlanıyor
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. beIN Sports'un haberine göre; PSV, Fenerbahçe'nin gündeminde olan teknik direktör Phillip Cocu'nun ayrılığını basın toplantısıyla açıklamaya hazırlanıyor.
- 21.6.2018 13:18
- Güncelleme: 21.6.2018 13:31
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"Farfan Galatasaray'da çok başarılı olurdu"
Toplam 3
Yorum
UGUR ÖZBAY ÇOK BAŞARILI OLACAĞI BİLİNMEZ KALİTESİDE TARTIŞILMAZ AMA ÖN YARGI YAPMAMAK GEREK
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İşte Ndiaye gerçekleri
Toplam 1
Yorum
Aslan Hem cok para hemde ingilterede alicisi var,gelmesi mümkün degil!
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Galatasaray'a Fransız stoper: Christopher Jullien
Toplam 6
Yorum
Aslan Alinirsa cok etkili,ama satmazlar!
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