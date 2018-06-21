Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. beIN Sports'un haberine göre; PSV, Fenerbahçe'nin gündeminde olan teknik direktör Phillip Cocu'nun ayrılığını basın toplantısıyla açıklamaya hazırlanıyor.