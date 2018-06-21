Maurizio Sarri Chelsea’de! – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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HEPSİ
    21 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    Maurizio Chelsea’de!

    Maurizio Sarri Chelsea’de!
    Napoli'nin savunma oyuncusu Kalidou Koulibay, Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı Maurizio 'nin İngiliz devi Chelsea'nin başına geçeceğini açıkladı. Koulibaly, "Chelsea taraftarı seneye güzel futbol izleyecek çünkü o çok iyi bir teknik adam" diye konuştu.
    1. 21.6.2018
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