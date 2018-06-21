Buvac yedekte
F.Bahçe, prensipte anlaştığı Phillip Cocu’nun alternatifini belirledi. Hollandalı’da pürüz çıkması halinde Boşnak antrenörün takımın başına getirilmesi planlanıyor
Sportif direktör Comolli'nin Boşnak çalıştırıcı ile dirsek temasına devam ettiği ve Cocu olmazsa Buvac'ı imzaya getireceği bildirildi. Mainz, Borussia Dortmund ve Liverpool'da Klopp'un yardımcılığını yapan Buvac, Alman teknik adamın 'gizli beyni' olarak nitelendiriliyor. 56 yaşındaki antrenör, 'hücum prese dayalı baskılı futbol' anlayışı ve antrenman metotları ile ün yaptı.
- 21.6.2018
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Trabzonspor'dan KAP'a Okay açıklaması
Toplam 3
Yorum
kaya kayseriden çok ucuza gitmişti aynı şekilde trabzondan da ucuza gitti. Şu adamın değeri avrupada en az 15 mil euro
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İmbula sürprizi
Toplam 2
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Ferhat Kaç yaşında geliceksin 30? hiç gelme daha iyi Türkiye Liginde artık alıncaksa 30 yaş altı alınsın bune gelen para için geliyor
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Beşiktaş Burak Yılmaz için diğer transferleri bekliyor
Toplam 5
Yorum
debian besiktas icin burak yilmaz yanlis transfer olur... nedenini tum besiktas taraftari cok iyi biliyor....bos konusmaya gerek yok.
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