Buvac yedekte – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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    21 Haziran 2018, Perşembe
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    Buvac yedekte

    Buvac yedekte

    F.Bahçe, prensipte anlaştığı ’nun alternatifini belirledi. Hollandalı’da pürüz çıkması halinde Boşnak antrenörün takımın başına getirilmesi planlanıyor

    Teknik direktör konusunu en geç önümüzdeki hafta başına kadar çözmeyi hedefleyen , alternatifini de hazırda tutuyor. Sarı- lacivertli yönetim, için PSV ile tazminat pazarlığında sonuç alamazsa rotayı Zeljko Buvac'a çevirecek.

    Sportif direktör Comolli'nin Boşnak çalıştırıcı ile dirsek temasına devam ettiği ve Cocu olmazsa Buvac'ı imzaya getireceği bildirildi. Mainz, ve Liverpool'da Klopp'un yardımcılığını yapan Buvac, Alman teknik adamın 'gizli beyni' olarak nitelendiriliyor. 56 yaşındaki antrenör, 'hücum prese dayalı baskılı futbol' anlayışı ve antrenman metotları ile ün yaptı.
    1. 21.6.2018
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