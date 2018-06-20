Morelos da Kocaman’ın gözdesi çıktı
omolli’nin görüştüğü isimlerle Kocaman’ın listesi çok benziyor
Daha önce Saint Etienne'in Fransız kanat oyuncusu Jonathan Bamba'ya yönelen Comolli, ardından Glasgow Rangers'ın forveti Alfredo Morelos'u takibe almıştı. Tıpkı Bamba gibi Morelos'un da Kocaman'ın ayrılmadan önce alınmasını istediği isimlerden biri olduğu ortaya çıktı.
İskoç basını da geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki fubolcuyu kadroya katacağını iddia etmişti.
- 20.6.2018 00:19
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
Morelos da Kocaman’ın gözdesi çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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