Morelos da Kocaman’ın gözdesi çıktı – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    Morelos da Kocaman’ın gözdesi çıktı

    Morelos da Kocaman’ın gözdesi çıktı

    omolli’nin görüştüğü isimlerle Kocaman’ın listesi çok benziyor

    F.Bahçe'de göreve başladığında 'la görüşen sportif direktör Damien Comolli, Aykut hocayla transfer listelerinin benzer olduğundan etkilenmişti.

    Daha önce 'in Fransız kanat oyuncusu Jonathan Bamba'ya yönelen Comolli, ardından Glasgow Rangers'ın forveti Alfredo Morelos'u takibe almıştı. Tıpkı Bamba gibi Morelos'un da Kocaman'ın ayrılmadan önce alınmasını istediği isimlerden biri olduğu ortaya çıktı.

    İskoç basını da geçtiğimiz günlerde 'nin 21 yaşındaki fubolcuyu kadroya katacağını iddia etmişti.

    1. 20.6.2018 00:19
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