Hooijdonk’tan Cocu'ya tavsiyeler – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    ’tan Cocu'ya tavsiyeler

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    'nin eski yıldızı , 'yu değerlendirdi.

    'nin eski yıldızı , 'yu değerlendirdi. Vatandaşına uyarılar yapan Hollandalı adamı, "Kesinlikle F.Bahçe'ye uyum sağlayacak bir teknik adam; ama önce Türk futbolunu öğrenmeli. Taraftar kültürüne uyum sağlamalı" dedi.

    1. 20.6.2018
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