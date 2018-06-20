Fener’in scout’u Seeler’ın dünürü – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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HEPSİ
    20 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 RUSYA
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    Fener’in scout’u Seeler’ın dünürü

    Fener’in scout’u Seeler’ın dünürü

    Kadroyu ?gençleştirmek için 4 scout'un 7 aydır futbolcu izlediğini açıklamış ancak isim vermemişti.

    Sarı-lacivertliler adına futbolcu izleyen isimlerden birinin efsane Alman futbolcu Uwe Seeler'ın damadının babası Mete Öztunalı olduğu iddia edildi. Öztunalı'nın , ve alt liglerinde forma giyen Türk oyuncuları takip edip yönetimine rapor verdiği belirtildi.
    1. 20.6.2018 00:20
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