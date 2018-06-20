Fenerbahçe Üniversitesi ertelendi – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    ertelendi

    <a href="/index/fenerbahce-universitesi?id=3ac04919-83e0-4865-a0d9-21ef524d2e1a" class="" rel="tag">Fenerbahçe Üniversitesi</a> ertelendi

    'nin bu yıl başlaması beklenen eğitim hayatının bir yıl ertelendiği bildirildi

    Yapılan açıklamada 'e başvuru yapıldığı kaydedildi ve ", istişareler çerçevesinde başvurumuzu olumlu değerlendirmiştir. Erteleme başvurumuzu olumlu ve ivedilikle değerlendirerek gösterdikleri olgunluk için teşekkür ederiz" denildi.
    1. 20.6.2018 00:23
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