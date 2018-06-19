Watford’dan Josef de Souza için 9 milyon Euro – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    19 Haziran 2018, Salı
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    ’dan de için 9 milyon Euro

    Watford’dan Josef de Souza için 9 milyon Euro

    takımlarından , Brezilyalı yıldız de için 9 milyon Euro’yu gözden çıkardı.

    'nin transfer yapabilmek için elden çıkarmak istediği de 'ya takımlarından 'un talip olduğu öğrenildi. Ada temsilcisinin Sambacı yıldız için 9 milyon Euro'yu gözden çıkardığı bildirildi. Fenerbahçe Yönetimi ile Watford yetkililerinin önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi bekleniyor. (Takvim)

    1. 19.6.2018 13:59
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