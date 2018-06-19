UEFA ile toplantı – Fotomaç – 19 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    ile toplantı

    <a href="/index/uefa?id=93df10d7-e782-4dae-8267-4f25083f2421" class="" rel="tag">UEFA</a> ile toplantı
    Başkan , kulübün mali yapısını görüşmek için 'dan randevu aldı. Koç'un bu toplantıda kulübe bağışlamak istediği hatırı sayılır bir parayı ne şekilde verebileceğini soracağı kaydedildi. , yöneticilerin kulüplere kendi şirketleri üzerinden para akışı sağlayacak hareketlerinde kısıtlama yapıyor.
    1. 19.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ile toplantı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN