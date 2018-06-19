Fenerbahçe erkek basketbol takımında da tranfser hareketliliği yaşanıyor. Sarı-lacivertliler bu kapsamda ilk takviyeyi yapmak üzere. Panathinaikos ile Yunanistan liginde şampiyonluk yaşayan 2.03 boyundaki ABD'li Chris Singleton'un imza atmaya çok yakın olduğu bildirildi.