Singleton Fener’e doğru – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    19 Haziran 2018, Salı
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    Fener’e doğru

    <a href="/index/singleton?id=dc653ede-069d-496f-b4d9-d6b7201cc5ad" class="" rel="tag">Singleton</a> Fener’e doğru

    erkek takımında da tranfser hareketliliği yaşanıyor.

    erkek takımında da tranfser hareketliliği yaşanıyor. Sarı-lacivertliler bu kapsamda ilk takviyeyi yapmak üzere. Panathinaikos ile liginde şampiyonluk yaşayan 2.03 boyundaki ABD'li Chris 'un imza atmaya çok yakın olduğu bildirildi.

    1. 19.6.2018
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