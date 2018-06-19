Kombineler satışta – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    19 Haziran 2018, Salı
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    Kombineler satışta

    Kombineler satışta
    F.BAHÇE'nin 2018-19 satışları başladı. Eski hak sahibi taraftarlar için başlayan satışları, Ülker Stadı'ndaki kart merkezinin yanı sıra, passo.com.tr web sitesi üzerinden de online olarak gerçekleştirilecek. Sarı-lacivertli kulüp, kombine bilet fiyatlarını bin 200 ile 10 bin 150 lira arasında belirledi.
    1. 19.6.2018
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