Josef de Souza'dan Aykut Kocaman paylaşımı!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Aykut Kocaman için paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığını açıkladığı Aykut Kocaman'a veda eden, Josef de Souza tecrübeli teknik adama teşekkür etti.
Josef de Souza paylaşımında "Fenerbahçe için tüm yaptıklarınızdan dolayı teşekkürler Aykut hocam" ifadelerini kullandı.
İşte Josef de Souza'nın paylaşımı:
- 19.6.2018 03:09
-
Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 16
Yorum
arslan biran önce bonservissizlerden alınmalı yada kiralanmalı. stoper,solbek,10 numara,sağkanat,solkanat,santrafor 1 yıl kirala sonra al.
-
Yarısını bile önermiyorlar
Toplam 3
Yorum
anadoluya kiralık gönderin anadoluya kiralık gönderin.ne kadar veriyolarsa farkını gs olarak biz ödeyelim.paranın ne kadarından kurtulursak kardır.
-
Sinan’a zamlı yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
sinan a uygundur 1 milyon uygundur. atık sinan ekstra çalışıp eksiğini kapatıp rodriges etkisi yapmalı ve banko 11 e oynayaack persormans göstermeli
Josef de Souza'dan Aykut Kocaman paylaşımı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.