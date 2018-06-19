Josef de Souza'dan Aykut Kocaman paylaşımı!

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığını açıkladığı Aykut Kocaman'a veda eden, Josef de Souza tecrübeli teknik adama teşekkür etti.



Josef de Souza paylaşımında "Fenerbahçe için tüm yaptıklarınızdan dolayı teşekkürler Aykut hocam" ifadelerini kullandı.



İşte Josef de Souza'nın paylaşımı:





