Josef de Souza'dan Aykut Kocaman paylaşımı! – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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HEPSİ
    19 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
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    'dan paylaşımı!

    Josef de Souza'dan Aykut Kocaman paylaşımı!

    'nin Brezilyalı futbolcusu , için paylaşımda bulundu.

    'nin yollarını ayırdığını açıkladığı 'a veda eden, tecrübeli teknik adama teşekkür etti.

    Josef de Souza paylaşımında "Fenerbahçe için tüm yaptıklarınızdan dolayı teşekkürler Aykut hocam" ifadelerini kullandı.

    İşte Josef de Souza'nın paylaşımı:


    1. 19.6.2018 03:09
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