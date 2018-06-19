Fener için oynadı – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    19 Haziran 2018, Salı
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    Fener için oynadı

    Fener için oynadı
    'nin ile yaptığı maçında 90 dakika sahada kalan Fabian Schar için ilginç bir yorum yapıldı. Sport TV, F.Bahçe'nin listesindeki stoper adaylarından biri olduğu belirtilen 26 yaşındaki bek hakkında "F.Bahçe'nin kendisini izlediğini bildiği için üstün bir performans gösterdi" ifadelesini kullandı.
    1. 19.6.2018
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