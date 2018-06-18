Soldado: Çok büyük tecrübe – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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HEPSİ
    18 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    : Çok büyük tecrübe

    <a href="/index/soldado?id=44cf2679-f6c7-422a-af5d-e304a3ca13a3" class="" rel="tag">Soldado</a>: Çok büyük tecrübe
    Roberto , 'de macera dolu bir sezonu geride bıraktığını belirtirken, "Eşsiz tecrübeler yaşadım" dedi. İspanyol basınına konuşan 33 yaşındaki golcü, "Başlangıçta çok büyük zorluklar yaşadım ama zamanla her şeye alıştım. Gollerde biraz geç kalsam da sonrasında açıldım. Yeni sezon benim için daha iyi geçecek diye umuyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 18.6.2018
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